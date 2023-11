Clattenburg: “Il Newcastle ha tutto il diritto di sentirsi derubato. Quel rigore va contro tutte le linee guida”

L’Inghilterra grida allo scandalo dopo il rigore concesso da Szymon Marciniak al Paris Saint-Germain nei minuti di recupero della sfida contro il Newcastle. Intervenuto ai microfoni del Daily Mail, Mark Clattenburg, ex arbitro internazionale inglese, ritiene che il suo ex collega abbia commesso un errore: “Il Newcastle ha tutto il diritto di sentirsi derubato. Kylian Mbappé non avrebbe mai dovuto avere la possibilità di pareggiare dal dischetto negli otto minuti di recupero. All’inizio della partita abbiamo visto la palla colpire Lewis Miley alla coscia e poi rimbalzare su un braccio leggermente lontano dal corpo. Kwiatkowski ha deciso di non mandare Marciniak davanti al monitor. Ma durante il recupero abbiamo assistito a un caso quasi identico. La palla rimbalza sul petto e sul gomito di Tino Livramento e questa volta Kwiatkowski consiglia una revisione a Marciniak, che si convince che il braccio di Livramento sia teso a causa dell’inquadratura specifica mostratagli dal VAR. Tuttavia, altre immagini dimostrano chiaramente che non è stato così. Il braccio del difensore era in una posizione naturale per il movimento che stava facendo. Non ha avuto il tempo di reagire alla deviazione. Questo rigore va contro tutte le linee guida”.

Foto: Daily Express