Classifica Serie A, Allegri a quota sei: il Milan sale al quarto posto
14/09/2025 | 22:57:22
Ecco come cambia la classifica di Serie A dopo la vittoria del Milan contro il Bologna. I rossoneri raggiungono Roma e Cremonese (una gara in meno) a quota sei punti.
Napoli 9 punti (3 partite giocate)
Juventus 9 (3)
Udinese 7 (3)
Milan 6 (3)
Cremonese 6 (2)
Roma 6 (3)
Atalanta 5 (3)
Cagliari 4 (3)
Torino 4 (3)
Sassuolo 3 (3)
Lazio 3 (3)
Como 3 (2)
Bologna 3 (3)
Inter 3 (3)
Fiorentina 2 (3)
Pisa 1 (3)
Genoa 1 (2)
Lecce 1 (3)
Verona 1 (2)
Parma 1 (3)
FOTO: X Milan