Classifica IFFHS, Modric miglior giocatore al mondo. “Crolla” Ronaldo, tra i top anche Jorginho

C’è grande attesa per l’assegnazione del Pallone d’Oro, premio che secondo indiscrezioni dovrebbe andare Luka Modric. Intanto però per il centrocampista del Real Madrid arriva un altro importante titolo, quello della Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio. Stando all’IFFHS infatti, il regista croato è il miglior giocatore del 2018. Modric si è posizionato davanti a Messi e Hazard nella classifica scritta da 90 esperti provenienti da tutto il mondo. Quest’ultimo ha ottenuto 272 punti, mentre l’attaccante del Barcellona 144 e il centrocampista del Chelsea 114. Jorginho sale finendo a pari punti con Isco, Mbappé e Rakitic. È il giocatore dei Blues l’unico italiano nei 17 giocatori che sono entrato in questa importante classifica, mentre la Juventus è presente grazie ai voti ricevuti da Pjanic e Cristiano Ronaldo, solo decimo.

A seguire la classifica completa:

1. Modric (Croazia – Real Madrid) 272 punti

2. Messi (Argentina-Barcellona) 144

3. Hazard (Belgio-Chelsea) 114

4. De Bruyne (Belgio-Manchester City) 36

5. Neymar (Brasile-PSG) 18

6. Pogba (Francia-Manchester United) 14

7. Eriksen (Danimarca-Tottenham) 10

8. Pjanic (Bosnia-Juventus) 7

9. James Rodriguez (Colombia-Bayern Monaco) 7

10. Cristiano Ronaldo (Portogallo-Real Madrid/Juventus) 5

11. Isco (Spagna-Real Madrid) 3

12. Jorginho (Italia-Napoli/Chelsea) 3

13. Mbappe (Francia-PSG) 3

14. Rakitic (Croazia-Barcellona) 3

15. Coutinho (Brasile-Barcellona) 2

16. Kroos (Germania-Real Madrid) 1

17. Thiago Alcantara (Spagna-Bayern Monaco) 1

Foto: Twitter ufficiale FIFA