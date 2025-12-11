Classifica Europa League, Lione in vetta con Midtjylland e Aston Villa. Roma e Bologna in zona playoff
11/12/2025 | 23:17:14
Questa la classifica di Europa League dopo le prime sei giornate:
Lione 15 (+10)
Midtjylland 15 (+8)
Aston Villa 15 (+6)
Betis 14 (+7)
Friburgo 14 (+6)
Ferencvaros 14 (+5)
Braga 13 (+5)
Porto 13 (+4)
Stoccarda 12 (+7)
Roma 12 (+5)
Nottingham Forest 11 (+5)
Fenerbahçe 11(+4)
Bologna 11 (+4)
Viktoria Plzen 10 (+4)
Panathinaikos 10 (+2)
Genk 10 (+1)
Stella Rossa 10 (0)
Paok Salonicco 9 (+3)
Celta Vigo 9 (+3)
Lille 9 (+4)
Young Boys 9 (-4)
Brann 8 (-1)
Ludogorets 7 (-3)
Celtic Glagow 7 (-4)
Dinamo Zagabria 7 (-5)
Basilea 6 (-1)
FCSB 6 (-4)
G. A. Eagles 6 (-6)
Sturm Graz 4 (-4)
Feyenoord 3 (-6)
RB Salisburgo 3 (-6)
Utrecht 1 (-6)
Glagow Rangers 1(-8)
Malmo 1 (-9)
Maccabi Tel Aviv 1 (-16)
Nizza 0 (-9)
Foto: Instagram Europa League