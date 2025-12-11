Classifica Conference League, Strasburgo primo. Shaktar secondo, Rakow terzo. Fiorentina in zona playoff
11/12/2025 | 23:20:27
Questa la classifica di Conference League dopo le prime sei giornate:
Strasburgo 13 (+4)
Shakhtar 12 (+5)
Rakow 11 (+6)
AEK 10 (+6)
Samsunspor 10 (+6)
Sparta Praga 10 (+4)
Vallecano 10 (+3)
Magonza 10 (+2)
Crystal Palace 9 (+5)
AEK Larnaca 9 (+5)
Fiorentina 9 (+4)
Celje 9 (+1)
Alkmaar 9 (0)
Rijeka 8 (+3)
Omonia 8 (+2)
Losanna 8 (+2)
Noah 8 (+1)
Jagiellonia 8 (+1)
Drita 8 (-1)
Lech 7 (+3)
Shkendija 7 (0)
Sigma Olomouc 7 (-1)
Univ. Craiova 7 (-1)
Lincoln 7 (-5)
KuPS 6 (+1)
Zrinjski 6 (-2)
Breidablik 5 (-3)
Dinamo Kiev 3 (-2)
Hacken 3 (-2)
Legia 3 (-3)
Slovan Bratislava 3 (-5)
Hamrun 3 (-5)
Aberdeen 2 (-8)
Shelbourne 1 (-7)
Shamrock Rovers 1 (-8)
SK Rapid 0 (-11)
Foto: Twitter ufficiale Conference League