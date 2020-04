CLASSE PURA E VELOCITÀ SUPERSONICA: MARCOS PAULO, L’ULTIMA PEPITA DEL FLUMINENSE

Si chiama Marcos Paulo, è un giovane attaccante portoghese (di origini brasiliane) ed è un gioiello cristallino destinato a far parlare di sé in un futuro non troppo lontano. Il classe 2001 è l’ennesimo talento sfornato dal Fluminense, da sempre una fucina di promesse del calcio brasiliano. Seconda punta, boa centrale, o esterno offensivo, Marcos Paulo è il prototipo dell’attaccante moderno, dotato di grandi doti fisiche (scatto, velocità nello stretto e nell’allungo, fisico slanciato), usa con naturalezza sia destro che sinistro, qualità che lo rendono una costante minaccia per le difese avversarie.

Nonostante la giovane età, Marcos Paulo è già entrato stabilmente nel giro della prima squadra di Marcelo Oliveira, con la quale ha brillato in questa stagione, attirando le attenzioni delle big europee. A livello giovanile ha dimostrato, da sotto età, di fare la differenza, diventando capocannoniere del Fluminense nella Taça BH Sub-17. Dopo aver giocato per il Profute Tanguá e per i rivali del Vasco da Gama, il 2001 è arrivato al “Flu” nel 2011, quando aveva appena 10 anni. Le premesse, che erano altissime fin da subito, non sono state deluse: Marcos Paulo ha segnato caterve di gol venendo chiamato a difendere i colori della Selecao brasiliana Under 17. Successivamente, avendo doppio passaporto, il ragazzo ha deciso di vestire la maglia delle nazionali giovanili del Portogallo Under 18 e Under 19.

Classe pura, velocità supersonica e tecnica sopra la media: Marcos Paulo è un attaccante molto duttile e mobile, dal dribbling facile e dotato di un innato senso del gol. Il Fluminense recentemente lo ha blindato con una clausola da 45 milioni, ma in Europa diverse società si sono già mosse per cercare di anticipare la folta concorrenza. La certezza è che in futuro Marcos Paulo farà parlare di sé: le premesse per una grande carriera ci sono tutte.

Os dois gols e a assistência ajudaram a torcida Tricolor a eleger Marcos Paulo como o #GuerreiroDaRodada! Foram mais de 70% dos votos pro nosso camisa 11! #SejaSócio #TimeDeGuerreiros pic.twitter.com/c4GIIh0YgU — Fluminense F.C. (de 🏡) (@FluminenseFC) March 2, 2020

Foto: Twitter ufficiale Fluminense