Clasico, è rinvio! Real e Barcellona: “D’accordo per recuperarla il 18 dicembre”. Ma la Lega frena: il motivo

È ufficialmente stato rinviato il Clasico di Spagna. I disordini che stanno avvenendo in questi giorni a Barcellona, hanno spinto il Comitato Federale a rinviare la super sfida del Camp Nou, originariamente programmata per sabato 26 ottobre. Adesso da capire quando sarà recuperata.

In tal senso, i due club hanno le idee chiare: con un comunicato congiunto, infatti, Real e Barcellona avrebbero indicato la giornata del 18 dicembre per la disputa del match. Da capire se tale data verrà accettata dalla Federcalcio iberica, la quale comunque aveva espresso perplessità in merito, in quanto in nella suddetta data si dovrebbero giocare alcune partite di Copa del Rey.

Foto: Barcellona Twitter