Clasico di Coppa, atto secondo: al Bernabeu è l’ora della verità

Real Madrid-Barcellona, secondo atto. Stasera la sfida di ritorno della semifinale di Coppa del Re. Al Camp Nou, nel match d’andata, la partita è finita 1-1. Adesso il Clasico si ripete al Bernabeu ed è il primo della settimana, perché nel week-end si rigiocherà in campionato. Solari e Valverde lottano per l’accesso all’ultimo atto della Copa del Rey previsto per il 25 maggio al Benito Villamarin di Siviglia. Se la vedranno con la vincente di Valencia-Betis, in programma giovedì e finita 2-2 all’andata. Il Barcellona ha vinto le ultime 4 edizioni del torneo e non viene eliminato dalla competizione dalle semifinali del 2013, quando perse proprio col Madrid che poi lo batté anche nella finale 2014. Da quell’eliminazione sono passati 6 anni e il Barça ha superato addirittura 23 turni consecutivi. Un incentivo in più per le Merengues, intenzionate a porre fine al monopolio blaugrana. Il countdown è già partito, lo spettacolo è assicurato…

REAL MADRID-BARCELLONA, LE PROBABILI FORMAZIONI:

REAL MADRID (4-3-3): Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Reguilón; Modric, Casemiro, Kroos; Lucaz Vazquez, Benzema, Vinicius jr.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Vidal; Messi, Suarez, Coutinho.