Clarke (ct Scozia): “McTominay? Leggera distorsione al ginocchio”

09/06/2025 | 15:30:19

Steve Clarke, commissario tecnico della Scozia, è intervenuto in conferenza stampa per parlare delle condizioni di Scott McTominay, che ha lasciato anzitempo il ritiro per infortunio: “Sembra che abbia subito una leggera distorsione al ginocchio, quindi sta avendo un po’ di dolore”.

Foto: Instagram Scozia