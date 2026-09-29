Clamoroso Ronaldo: il presidente della Federazione portoghese vola a Copenaghen per una riunione d’emergenza

29/09/2026 | 23:05:56

Come vi abbiamo raccontato un paio d’ore fa, Cristiano Ronaldo non ha partecipato all’allenamento odierno del Portogallo, ufficialmente perché non avrebbe gradito le attrezzature da palestra nello stadio di Malmo. Tuttavia, la situazione attorno al cinque volte Pallone d’Oro potrebbe essere decisamente più spinosa, a tal punto che il presidente della Federazione calcistica portoghese, Pedro Proença, sta viaggiando urgentemente in direzione Copenaghen, dove giovedì i lusitani affronteranno la Danimarca. Come riporta A Bola, in programma vi è una riunione d’emergenza per provare a fare luce sulle tensioni manifestatesi nelle ultime 48 ore.

Foto: X World Cup