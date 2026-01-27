Clamoroso ritorno di Lorenzo Insigne al Pescara: confermata l’indiscrezione di stamattina

27/01/2026 | 17:28:17

Lorenzo Insigne torna al Pescara, l’ultima volta c’era stato nella stagione 2011-2012 e aveva lasciato ricordi di un calcio indelebile, con Verratti e Immobile al suo fianco sotto la regia di Zeman. Stamattina Il Centro aveva pubblicato la clamorosa indiscrezione, confermata nei fatti perché è stato raggiunto qualsiasi accordo fino a giugno con opzione. Il Pescara ha lavorato sottotraccia per un mese, sperando che non arrivassero altre offerte dalla Serie A. Insigne ha aspettato a lungo la Lazio, all’interno della diatriba tra Sarri e la società, nelle ultime ore era stato accostato al Napoli ma non c’erano tracce. Ora il Pescara per un clamoroso ritorno…

Foto: facebook Toronto