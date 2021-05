Clamoroso retroscena: senza Champions, la Juve avrebbe scelto Gattuso!

Rino Gattuso ha firmato per la Fiorentina, ma emerge un clamoroso retroscena che si riferisce a qualche giorno fa. Ringhio sarebbe stato il nuovo allenatore della Juve se avesse portato il Napoli in Champions con l’automatica esclusione del club bianconero destinato alla partecipazione in Europa League.

L’ultima giornata ha rimescolato le carte, il pareggio contro il Verona ha inchiodato il Napoli e dato ossigeno alla principale rivale. La Juve aveva già deciso di andare su Gattuso e di congedarsi da Pirlo. Cosa che potrà verificarsi anche nei prossimi giorni con l’avvento di Allegri per quello che sarebbe un importante ritorno.

Anche se lo stesso Pirlo resta aggrappato a una speranza…

Foto: Twitter ufficiale Napoli