Cipriani (pres. Ravenna): “Il 23 giugno presentiamo Ronaldinho”. Gli scenari

19/06/2026 | 22:33:22

Ronaldinho è pronto a tornare in campo, a 46 anni e lo farà in Serie C. Lo rivela Ignazio Cipriani, presidente del Ravenna che ha preannunciato l’arrivo di Ronaldinho, pronto a vestire la maglia giallorossa nella prossima stagione. Lo stesso Cipriani ha annunciato la data, in una intervista alla Gazzetta dello Sport: “Acquisire Ronaldinho è qualcosa di assolutamente straordinario per il club. Era il mio idolo e il suo impatto sul calcio va al di là di quello che ha fatto sul campo“.

Ha parlato anche Ronaldinho che ha detto: “Nuovi colori, stesso sorriso. Non vedo l’ora di poter tornare a danzare sul pallone e scrivere una nuova storia insieme a Ignazio e alla famiglia Cipriani. Il calcio è fonte di gioia per me e voglio portare questo spirito a Ravenna”.

In realtà Ronaldinho verrà tesserato, farà un’esibizione e investirà nel club. Il 23 giugno la presentazione a Miami.

Foto: Instagram Ronaldinho