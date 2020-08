Clamoroso Lione, fa fuori il City (3-1) e troverà il Bayern in semifinale

Colpaccio Lione! Dopo aver eliminato la Juventus, la squadra di Garcia asfalta anche il Manchester City, altra forte candidata per la vittoria del titolo e vola direttamente in semifinale, dove affronterà la corazzata Bayern, reduce dal tennistico 8-2 di ieri ai danni del Barça. La gara: avanti il Lione con un tiro di prima intenzione di Carnet al 24′ del primo tempo, quindi l’illusorio pareggio di De Bruyne con un destro preciso sul secondo palo nella ripresa; ci pensa però Dembele, in dieci minuti, a firmare il miracolo sportivo dei francesi. Rimpianto Sterling: sul momentaneo 1-2, prima del colpo di grazia degli avversari, divora a porta vuota un gol praticamente fatto che avrebbe potuto cambiare le sorti della gara.

Foto: Europa calcio