Clamoroso: l’Atalanta insiste per Federico Chiesa. I dettagli

21/07/2025 | 23:18:12

Federico Chiesa vuole tornare in Serie A. Stamattina vi avevamo raccontato che, con Milan e Napoli defilati, l’Atalanta aveva fatto un sondaggio in attesa della svolta Lookman. In serata l’esclusiva di Michele Criscitiello che ha svelato come l’Atalanta voglia andare fino in fondo a titolo definitivo (12 milioni) con il Liverpool per arrivare a un accordo. I Reds contribuirebbero almeno al 50 per cento dell’ingaggio superiore ai 7 milioni. Ovviamente con Lookman in uscita e l’Inter in pressing…

ESCLUSIVA SI- Percassi vuole portare a Bergamo Federico Chiesa. Dopo la trattativa Lookman (a non meno di 50 mln) l’Atalanta offrirà 12 mln al Liverpool per Chiesa. Da valutare le condizioni fisiche. Il Liverpool disposto a pagare parte dell’ingaggio #sportitalia — Michele Criscitiello (@MCriscitiello) July 21, 2025

Foto: Instagram Chiesa