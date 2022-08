Clamoroso: “L’allenatore dello Sporting Lisbona pronto a dimettersi se arrivasse Cristiano Ronaldo”

Nonostante l’impegno di Jorge Mendes per trovare una nuova squadra a Cristiano Ronaldo, il portoghese ancora non si è mossa dal Manchester United, e tutto lascia pensare che resterà in Inghilterra fino al termine della stagione. Secondo quanto riportato dal Times, Ruben Amorim, tecnico dello Sporting Lisbona, sarebbe addirittura pronto a dimettersi nel caso in cui il club riuscisse a portare CR7 a Lisbona. Una situazione surreale, soprattutto se si pensa che coinvolge un giocatore che ha vinto il Pallone d’Oro per cinque volte e che ha dimostrato di esser ancora in grado di fare la differenza.

Foto: Twitter Manchester United