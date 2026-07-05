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Clamoroso, la FIFA revoca la squalifica di Balogun: sarà a disposizione di Pochettino contro il Belgio

05/07/2026 | 19:06:15

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La FIFA spiazza tutti, la federazione internazionale ha sospeso la squalifica di Folarin Balogun, espulso durante la gara dei sedicesimi di finale tra gli Stati Uniti e la Bosnia per un fallo su Muharemovic (dopo essere saltato era ricaduto sulla caviglia del difensore del Sassuolo). Pochettino avrà dunque il centravanti a disposizione per la partita adegli ottavi in programma domani notte alle 2 (ora italiana) contro il Belgio. La Fifa, però, ha applicato l’articolo 27 del codice disciplinare che stabilisce che “l’organo giudiziario può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’esecuzione di un provvedimento disciplinare. Se chi beneficia di una sanzione sospesa commette un’altra infrazione di natura e gravità simili durante il periodo di prova – si legge, infatti, ancora nel regolamento -, la sospensione sarà revocata dall’organo giudiziario e la sanzione sarà applicata senza pregiudizio per eventuali sanzioni aggiuntive imposte per la nuova infrazione”.
foto x fifa