Clamoroso in Suriname: vicepresidente in campo a 60 anni

Ne accadono di cose strane nel mondo del calcio, ma quanto accaduto in Suriname, in particolare nella gara di andata degli ottavi di finale di Concacaf League tra Inter Moengotapoe e Olimpia, è veramente clamoroso. Tra i padroni di casa, infatti, ha fatto il proprio esordio il vicepresidente del Paese, Ronnie Brunswijk, all’età di 60 anni. Questi è sceso in campo, ovviamente, con tanto di fascia di capitano al braccio. Un episodio a dir poco incrdibile.

Foto: Twitter Cagliari