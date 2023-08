Clamoroso in Inghilterra: Paquetà sotto indagine per possibili scommesse

Una notizia importante che rischia di cambiare anche i piani del calciomercato del Manchester City. Secondo quanto riportato in esclusiva dal Daily Mail, Lucas Paquetà è sotto indagine della FA per possibili scommesse. Stando alle indagini, il centrocampista brasiliano avrebbe più volte infranto il regolamento scommettendo su alcune gare, al momento i diretti interessati non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali.

Foto: Sito West Ham