Enorme sorpresa a chiudere il turno di sedicesimi di finale di Coppa di Francia, l’Olympique Marsiglia, infatti, perde per 2-1 in casa dei semi-professionisti del Canet Roussillon, squadra di quarta serie. Non basta il gol di Arkadiusz Milik, la squadra di Sanpaoli abbandona la competizione dopo le reti di Posteraro e di Bai.