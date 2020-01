Clamoroso in FA Cup: lo Shrewsbury ferma il Liverpool sul 2-2, ora il replay ad Anfield

Clamoroso in FA Cup lo Shrewsbury, formazione di League One, ferma il Liverpool sul 2-2: sblocca l’incontro il giovane Jones, l’autogol di Love vale il doppio vantaggio per i Reds, ma nel finale Cummings sigla una doppietta. Klopp inserisce Salah e Firimino: niente da fare. Ora il replay ad Anfield.

Foto: Mirror