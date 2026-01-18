Clamoroso in Coppa d’Africa, il Senegal esce dal campo per un rigore dubbio. Poi torna e Diaz sbaglia dal dischetto

18/01/2026 | 22:30:45

Epilogo surreale nella finale di Coppa d’Africa tra Senegal e Marocco. L’arbitro ha concesso un calcio di rigore in favore del Marocco. Sugli sviluppi dell’ultimo calcio d’angolo, Brahim Diaz viene trascinato a terra da Diouf nell’area piccola. Dopo essere richiamato dal Var a rivedere l’episodio al monitor, il direttore di gara ha deciso di concedere il penalty. Al 99’l’arbitro ha assegnato un rigore ai marocchini tra le proteste furiose dei senegalesi. Decisione giudicata inaccettabile dai senegalesi, che abbandonano il campo in segno di protesta. Poi il ritorno in campo, Brahim Diaz prova a sorprendere Mendy con un pallonetto, ma il portiere para.

foto sportitalia