Clamoroso, il Lione fa ricorso contro il trasferimento di Kvaratskhelia al PSG

Clamorosa notizia dalla Francia. Il Lione si è rivolto alla commissione giuridica della Ligue de Football Professionnel (LFP, la FIGC francese) per il trasferimento di Khvicha Kvaratskhelia dal Napoli al PSG dello scorso gennaio. La dirigenza del club transalpino mercoledì 26 febbraio ha presentato una protesta riguardo la partecipazione del georgiano al match vinto dagli attuali campioni di Francia in carica per 3-2 domenica scorsa al Groupama Stadium.

L’Equipe riporta come John Textor, presidente dell’OL, ha inviato una mail alla commissione delle competizioni della LFP, scrivendo che il passaggio del georgiano ex Napoli, come si legge “è stato reso possibile solo grazie a finanziamenti del club contrari al regolamento che vieta i sussidi esterni”, aggiungendo che “l’omologazione del suo contratto e il suo inserimento come nuovo giocatore violano le disposizioni del regolamento amministrativo della LFP”.

Federazione quindi al lavoro con questo caso, farà ovviamente le giuste valutazioni, poi si capirà il da farsi.

Foto: sito PSG