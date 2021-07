Clamoroso episodio in Coppa Libertadores! Maxi rissa e 8 componenti del Boca fermati. Il video

Bruttissimo episodio avvenuto al termine dell’ottavo di finale di Coppa Libertadores tra Atletico Mineiro e Boca Juniors. Negli spogliatoi è scattata una maxirissa, in cui tra calci, pugni, lavandini e transenne lanciati contro i rivali, la polizia è stata costretta ad usare lo spray al peperoncino. Addirittura, il presidente dell’Atletico Mineiro Sergio Coelho, avrebbe lanciato alcune bottiglie d’acqua verso la delegazione del Boca. Stando alle informazioni diffuse dalla polizia brasiliana, 8 componenti, del Boca, sarebbero stati fermati Si tratta dei calciatori Zambrano, Izquierdoz, Rojo, Garcia e Villa e degli assistenti Gayoso, Somoza e Cascini. A rigor di cronaca, a passare il turno è l’Atletico Mineiro, che ha vinto ai calci di rigore per 3-1 dopo lo 0-0 maturato nei tempi regolamentari.

Boca Juniors are not taking their #Libertadores elimination lightly.. pic.twitter.com/Z5cAID82Ln

