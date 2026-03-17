Clamoroso Coppa d’Africa: il CAF assegna il torneo a tavolino al Marocco

17/03/2026 | 23:07:37

Clamorosa decisione del CAF (Confederazione Africana) riguardo la finale di Coppa d’Africa. Come spiegato in un comunicato ufficiale, infatti, la Corte d’Appello della CAF stessa ha deciso di applicare l’Articolo 84 del Regolamento, dichiarando il Forfait del Senegal, che aveva abbandonato per 15 minuti il campo come segno di protesta per una decisione arbitrale. Applicando questa regola, ecco che la Coppa d’Africa viene assegnata con un 3-0 a tavolino al Marocco, che aveva perso ai rigori. Il ricorso della Federazione Marocchina è stato dunque accolto e, pertanto, a oltre due mesi di distanza la Coppa passa a loro.

Clamoroso epilogo della vicenda che fece parlare per settimane a gennaio. Il Senegal se ne uscì dal campo per un quarto d’ora per protestare contro l’arbitro e un rigore assegnato al Marocco all’ultimo secondo. Brahim Diaz lo aveva sbagliato con un cucchiaio clamoroso (per molti fatto apposta) e poi nei supplementari c’era stato il gol del Senegal che sul campo aveva vinto la Coppa. Dopo il ricorso, il Marocco si vede assegnato il trofeo.

The CAF Appeal Board decided that in application of Article 84 of the Regulations of the CAF Africa Cup of Nations (AFCON), the Senegal National Team is declared to have forfeited the Final Match of the TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations (AFCON) Morocco 2025 (“the Match”),… — CAF Media (@CAF_Media) March 17, 2026

Foto: X CAF