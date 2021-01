Clamoroso: Copa del Rey, il Real eliminato da una squadra di Serie C!

Ha del clamoroso l’eliminazione ai sedicesimi della Copa del Rey del Real Madrid di Zinedine Zidane. I Blancos si sono arresi ai tempi supplementari sul campo dell’Alcoyano, squadra che milita nella terza serie del calcio spagnolo. A mettere la firma in una serata storica per il club della provincia di Alicante sono stati Solbes all’80’ e Casanova al 115’. Non è bastato il vantaggio iniziale il gol di Militao al 45’. L’Alcoyano era rimasto anche in dieci uomini poco prima di segnare il gol vittoria.

Nell’altra gara odierna passa il turno la Real Sociedad che supera in trasferta il Cordoba per 2-0.

Foto: AS