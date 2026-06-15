Clamoroso, Capo Verde frena la Spagna: è solo 0-0

15/06/2026 | 20:00:08

Clamoroso al Mondiali. La sorpresa arriva da Atlanta, dove la debuttante Capo Verde ferma sullo 0-0 la Spagna, campione d’Europa in carica. I tentativi iniziali della Roja sono di Pedri e Cucurella, prima dell’intervallo Ferran Torres colpisce una traversa e poi va ancora vicino al vantaggio. Al 71′ entra e fa il suo esordio al Mondiale anche Lamine Yamal, ma non basta a sbloccare il punteggio. Finisce con uno storico 0-0 per Capo Verde.