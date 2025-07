Clamoroso al Mondiale per Club: l’Al Hilal batte il City 4-3 e vola ai quarti di finale

01/07/2025 | 09:30:31

Ha del clamoroso quanto visto tra Al Hilal e Manchester City, con gli uomini di Inzaghi che strappano la vittoria ai supplementari in una partita a dir poco folle. Apre le danze Bernardo Silva al 9′, sfruttando un rimpallo maldestro tra i difensori dell’Al Hilal. Ma il pareggio dei sauditi non è da meno: al 46′, su un’incomprensione tra Ederson e Ruben Dias, Marcos Leonardo insacca di testa da pochi passi. Ma non è finita qui. Al minuto 52′, sfruttando una ripartenza in campo aperto, Malcom si presenta a tu per tu con il portiere brasiliano e non sbaglia: diagonale rasoterra e 2-1. Il pareggio dei Citizens arriva al 55′, con un tap-in facile facile di Haaland sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Finisce 2-2 nei tempi regolamentari, si va ai supplementari. Ed è qui che arriva un altro colpo di scena: al 94’, da calcio d’angolo per l’Al Hilal, Koulibaly svetta imperioso in area e firma il 3-2. Il City però non molla e trova il pareggio con Foden, che sfrutta un lancio a dir poco delizioso di Cherki e, in diagonale al volo, batte Bounou: 3-3. La partita sembra ormai avviarsi verso i calci di rigore, ma ecco l’ultimo, pazzesco colpo di scena: al 112’, Ederson respinge malissimo un colpo di testa di Sergej Milinković-Savić, servendo di fatto Marcos Leonardo, che non deve far altro che spingere in rete. Un match clamoroso e un’impresa pazzesca per la banda Inzaghi, che elimina il City di Guardiola e vola ai quarti di finale, dove affronterà il Fluminense il 4 luglio alle ore 21 ( ore italiane).

Foto: insta al-hilal