Clamoroso a Wembley: Kepa rifiuta il cambio, Sarri s’infuria in panchina. Il video

Incredibile siparietto negli ultimi minuti del supplementare della finalissima di Coppa di Lega tra Chelsea e Manchester City, poi vinta ai calci di rigore dagli uomini di Guardiola. Il portiere dei Blues, Kepa, nei minuti finali ha accusato un lieve fastidio ai flessori ed era tutto pronto per la sostituzione: ad un certo punto lo spagnolo si è letteralmente rifiutato di uscire, discutendo a distanza con la panchina e scatenando la furia di Maurizio Sarri. L’ex Napoli ha iniziato ad inveire, ha lanciato via il suo taccuino ed ha abbandonato momentaneamente la panchina. Il tecnico toscano è poi tornato sui suoi passi ma il gesto non è sfuggito a nessuno e ha fatto presto il giro del web.

Foto: ESPN UK