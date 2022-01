Clamoroso a San Siro: grave errore dell’arbitro Serra, poi Gyasi al 96′ per il 2-1 Spezia!

Lo Spezia ferma il Milan! A San Siro la gara termina 2-1 per i liguri. Al gol di Leao al 46′ ha risposto nella ripresa Agudelo, e all’ultimo secondo Gyasi che ha firmato il vantaggio sorprendente per la squadra di Thiago Motta. Grave errore dell’arbitro Serra che ha fischiato un fallo su azione conclusa poi a rete da Messias poco prima del gol ospite. Al Dall’Ara è Lozano-show: l Napoli passa 2-0 sul Bologna grazie ad una doppietta dell’attaccante messicano. Con questi risultati, il Milan, con una gara in più rispetto all’Inter, resta secondo a 48 punti. Accorcia invece il Napoli che sale a 46.

FOTO: Instagram Spezia