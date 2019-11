Clamoroso a Praga: Lukaku raddoppia, ma l’arbitro annulla e concede allo Slavia il rigore dell’1-1

Ha del clamoroso quanto accaduto a Praga durante Slavia-Inter. Al minuto 35 i nerazzurri di Conte, in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Lautaro, avevano trovato il raddoppio con Lukaku, ma l’arbitro Marciniak ha annullato la segnatura del belga dopo l’intervento del VAR. Il motivo? Un fallo precedente, a inizio azione, di De Vrij su Olayinka in piena area di rigore nerazzurra. Niente gol dell’Inter e rigore per lo Slavia, poi trasformato da Soucek: dal possibile 2-0 si è così passati all’1-1.

Foto: Twitter ufficiale Inter