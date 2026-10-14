Clamorosa Roma: doppio Malen la porta sul 3-1, il Real la ribalta con tre calci d’angolo

14/10/2026 | 22:55:22

Succede di tutto all’Olimpico, la Roma va avanti 3-1 e perde 4-3 con il Real Madrid. Otto minuti folli, con i Blancos che fanno tre reti su calcio d’angolo e ribaltano tutto. De Roon scatena l’Olimpico con un destro deviato. Passa qualche minuto e la stessa sorte capita al Real, un errore di Hermoso lancia Mbappé, che calcia in porta ma la deviazione di Mancini infila in porta il pallone, alle spalle di Gollini. A inizio ripresa si scatena Malen, una doppietta nel giro di dieci minuti fa esplodere l’Olimpico. All’82’ Espì accorcia le distanze su calcio d’angolo, due minuti dopo ancora un corner decisivo: Endrick di testa infila Gollini. Un altro calcio d’angolo velenoso completa la rimonta del Real: Rudiger fa 4-3.

foto x roma