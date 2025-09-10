Ciurria: “Vogliamo riportare il Monza in Serie A. Faremo un campionato da protagonisti”

10/09/2025 | 20:55:00

Patrick Ciurria, giocatore del Monza, ha parlato a margine del premio Gentlemen, soffermandosi sulle ambizioni del club brianzolo.

Queste le sue parole: “Abbiamo grandi ambizioni dopo la stagione difficile dell’anno scorso. Penso che la società abbia dimostrato di avere queste ambizioni visto che ha trattenuto tanti giocatori che avrebbero potuto continuare a giocare in Serie A e quindi vogliamo fare un campionato da protagonisti. Sono molto legato al Monza, sono qui da cinque anni ed è casa mia. Voglio tornare in massima serie con questa società”.

Infine un passaggio sui tifosi: “Ci tengo a ringraziare i tifosi perché non è da tutte le piazze un’accoglienza simile dopo una stagione negativa come la nostra. Ho un bellissimo rapporto con loro. Io e i miei compagni faremo tutto il possibile per riportare il Monza dove merita”.

Foto: Instagram Monza