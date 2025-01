Ciurria porta avanti il Monza sulla Fiorentina: 1-0 all’intervallo

Il Monza conduce per 1-0 sulla Fiorentina all’intervallo. Il rullino della gara è chiaro fin dai primi minuti: i viola tengono il possesso della palla in cerca di uno spazio, gli uomini di Bocchetti, invece, cercano di intasare le linee di passaggio e colpire in contropiede cercando di colpire sugli errori degli ospiti. E il colpo arriva al 43′ con Patrick Ciurria che non lascia scampo a De Gea.

Foto: Instagram Ciurria