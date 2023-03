Ciurria: “Non siamo ancora salvi. La Nazionale è un sogno”

Il centrocampista del Monza, Patrick Ciurria, ha parlato in seguito alla vittoria ottenuta in casa contro l’Empoli. Sua la rete per l’iniziale 1-0, quarta marcatura alla sua prima stagione in Serie A. Alcune parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport: “Sono contento per il gol e per la vittoria, per noi oggi era fondamentale. Perché sono arrivato in A solo a 28 anni? Non lo so, ho fatto tanta gavetta ma ora sono contento di essere qua. Ora non mi voglio accontentare”.

Nazionale: “Sarebbe un sogno, ogni ragazzino che inizia a giocare il calcio sogna di vestire la maglia della nazionale”.

Salvezza: “Non lo siamo ancora, saremo salvi solo quando ci sarà la matematica certezza. Dobbiamo continuare a giocare come abbiamo sempre fatto, esprimendo il nostro gioco”.

Foto: Monza Instagram