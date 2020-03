City, senti Gundogan: “Premier al Liverpool anche se non si dovesse tornare in campo”

Ilkay Gundogan, centrocampista del Manchester City, ha parlato ai microfoni di ZDF sul futuro della Premier League: “Per me sarebbe giusto che il titolo venisse assegnato ai Reds se il campionato non venisse completato. Bisogna essere leali come uomini di sport. Ci sono diverse opinioni. Per club che hanno avuto una bella stagione, ovviamente non sarebbe bello se fosse cancellata ora. Dall’altra parte, per i club che non stanno facendo bene o sono in zona retrocessione, un abbandono farebbe chiaramente comodo. Riduzione degli stipendi? Ovviamente penso che sia ok, non c’è bisogno neanche di dirlo, ma non ci sono ancora state discussioni in Inghilterra”, le parole di Gundogan.

Foto: sport360.com