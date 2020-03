City, senti Guardiola: “Impossibile vincere questa Premier. Ma la Champions…”

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in FA Cup contro lo Sheffield Wednesday. Queste le dichiarazioni dello spagnolo: “Era importante vincere e passare il turno anche in vista della sfida di domenica a Old Trafford. Non abbiamo concesso neanche un tiro in porta agli avversari, per questo posso dire che la squadra era pronta. Champions? Il campionato ormai è impossibile da vincere, ma ci restano sempre la FA Cup e soprattutto la Champions League”, ha chiuso Guardiola.

Foto: Twitter ufficiale Manchester City