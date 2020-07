City, poker al Liverpool campione. Guardiola blinda il secondo posto

Il Manchester City di Pep Guardiola cala un poker clamoroso in quel dell’Etihad Stadium ai campioni in carica del Liverpool. In una gara ormai senza senso con Klopp già campione d’Inghilterra, i reds sono scivolati in casa dei citizens dopo un roboante poker firmato da De Bruyne su calcio di rigore, poi Sterling e Foden prima dell’autogol di Oxlade–Chamberlain che ha chiuso il match al 66′. All’inizio del match i padroni di casa avevano reso omaggio ai calciatori del Liverpool con una passerella d’onore prima dell’ingresso in campo. I padroni di casa con la vittoria su Salah e compagni blindano il secondo posto portandosi a +11 dal Leicester e a +12 dal Chelsea che ha perso ieri sul campo del West Ham.

Foto: twitter ManCity