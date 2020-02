City, il CEO Soriano: “Sentenza UEFA? Accuse false. È tutta politica, faremo ricorso al TAS”

Ferran Soriano, CEO del Manchester City, ha parlato commentando al sentenza dell’UEFA che ha escluso la squadra di Pep Guardiola dalle prossime due competizioni europee per una grave violazione del FFP. Queste le sue dichiarazioni ai canali ufficiali del club inglese: “I tifosi possono essere sicuri di due cose: il primo è che le accuse sono false, il secondo è che faremo tutto il possibile per dimostrarlo. Abbiamo collaborato e abbiamo fornito le dovute prove, ma la Camera investigativa del FFP ha fatto affidamento più sulle e-mail rubate fuori contesto rispetto al resto. Questa non è giustizia, ma politica. Il ricorso al TAS? Stiamo ovviamente cercando una risoluzione anticipata attraverso un processo accurato e un processo equo, quindi la mia migliore speranza è che questo sia finito prima dell’inizio dell’estate e fino ad allora per noi, è tutto come al solito”.

Foto: beinsports