City, 6-1 all’Aston Villa e secondo posto per Guardiola

Il Manchester City travolge l’Aston Villa in trasferta e vola al secondo posto scavalcando il Leicester. A segno Mahrez (doppietta), Aguero (tripletta) e Gabriel Jesus. Per i Villans trova la via del gol El-Ghazi nel finale. Pep Guardiola può tornare a sorridere, ma il Liverpool è irraggiungibile.

Foto: Squawka Twitter