Citterio (vice Palladino): “Non è una occasione persa. Muoviamo la classifica”

In casa Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa il vice allenatore di viola, Stefano Citterio.

Queste le sue parole dopo il pareggio contro il Parma: “Non direi occasione persa, abbiamo mosso la classifica ed è tutto aperto. Volevamo vincere, chiaro, ma queste sono partite insidiose e il Parma domenica aveva fatto un’ottima prestazione. Sapevamo delle difficoltà. Il pari direi che è giusto ma il cammino non è precluso: voltiamo pagina pensando alla Conference per tornare poi a voler far bene anche in campionato”.

Da cosa dipendono le difficoltà con le ‘piccole’?

“Non voglio cercare alibi. Potevamo fare meglio nel primo tempo, bravo anche il Parma a non farci sviluppare gioco come volevamo. Un po’ meglio il secondo, loro si sono chiusi e potevamo essere più veloci e lucidi in manovra e a finalizzare. Però i ragazzi volevano vincere”.

Fagioli come sta, a livello mentale?

“Nico sta bene. Questi sono discorsi che esulano dal campo ed è meglio fare queste domande in altra sede”.

Perché Comuzzo per Pongracic nel finale?

“Gli impegni sono tanti, qualcuno deve rifiatare e in panchina abbiamo giocatori super disponibili come Comuzzo e Moreno”.

Nel finale non avete pensato di inserire Zaniolo?

“Si pensa sempre di poter sfruttare un giocatore come Zaniolo. Oggi però non volevamo sbilanciarci troppo, il Parma è una squadra che merita rispetto. L’ultima fase di gara avevano tre punte: con troppa voglia di far gol non volevamo prenderlo. Avevamo un buon palleggio ma ci è mancata precisione, la lucidità nell’ultima scelta”.

Temete di aver rovinato i bonus conquistati con le big?

“Il nostro percorso sta continuando, oggi abbiamo raccolto un punto anche se ne volevamo tre, ma non ci siamo riusciti. Questo però non deve farci demordere, abbiamo tutte le porte aperte per centrare l’obiettivo”.

Come sta Parisi?

“Abbastanza bene, è un po’ acciaccato sulla caviglia e per quello è uscito. Domani vedremo come ha reagito”.

Già pensato a come coprire la fascia destra giovedì?

“Per ora abbiamo pensato solo al Parma, da stasera ci rimetteremo sul Celje e la prepareremo al meglio”.

