Citterio (vice Palladino): “Contro l’Inter saremo contati. Zaniolo e Ndour ci daranno sicuramente una mano”

Stefano Citterio, vice-allenatore della Fiorentina e in panchina al posto dello squalificato Palladino, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-1 contro il Genoa.

“Tre punti ci danno continuità su domenica, la vittoria è frutto di un grande primo tempo, di un approccio devastante dei ragazzi. Sono entrati in campo dando tutto e sapendo l’importanza della partita, cosa dovevano fare. Il Genoa arrivava in salute e con entusiasmo, potevamo gestire meglio la ripresa ma loro sono stati bravi a sfruttare un calcio piazzato: è una loro caratteristica e diamo merito. Ma nella sofferenza i ragazzi si sono uniti e hanno dato tutto. Sono tre punti pienamente guadagnati. La partita contro l’Inter? Abbiamo la personalità per essere continui e gestire il pallone. Probabilmente è talmente la voglia di fare risultato che ci si abbassa, anche troppo, e ci si mette in una zona di comfort rinunciando un po’ a giocare. Ora ci aspettano due sfide difficilissime contro l’Inter e giovedì per via delle regole saremo veramente contati, i nuovi acquisti non li avremo. Ma chi sarà chiamato in causa darà il massimo”.

Preparare le gare durante il mercato:

“Non è semplice, vale per noi come per gli altri. I ragazzi come noi leggono e sentono le notizie e non è semplice. Abbiamo la fortuna di avere dei professionisti esemplari, chi è stato chiamato in campo ha dato tutto a prescindere e di questo va preso atto. Significa che ci sono valori umani, oltre a quelli calcistici”.

Su Ndour e Zaniolo, nuovi innesti della Viola, arrivati dopo due trattative che vi abbiamo ampiamente raccontato negli scorsi giorni: “Tutti i giocatori arrivati danno dei valori aggiunti alla squadra. Arrivano in un gruppo bello, forte, coeso: sono convinto che si inseriranno facilmente proprio per questo. Ci daranno sicuramente una mano”.

Su Comuzzo: “Sono cose che riguardano la società e il mister, non mi sento di rispondere per altri”.

Foto: sito Fiorentina