Cittadinanza onoraria di Bologna per Mihajlovic: “Entro in una lista di campioni come Garibaldi e Verdi”

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, è stato premiato con la cittadinanza onoraria della città.

Dal palco della premiazione, Mihajlovic ha così parlato: “Sono onorato e commosso, questo riconoscimento è straordinario, unico, soprattutto perché viene da una città come Bologna, piena di storia e lo dimostra la sua università, una delle più antiche del mondo. Il livello di sapere in questa città è altissimo e non deve sorprendere che abbia sempre uno dei primi posti per la qualità della vita. La forza del sapere ti aiuta a gestire anche i momenti meno belli, come accade a me nel mio lavoro. Ho dato un’occhiata a chi ha ricevuto questo riconoscimento prima di me ed è davvero incredibile che il mio nome possa entrare nella stessa lista di veri campioni, come Garibaldi, Giuseppe Verdi, …”.