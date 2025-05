Cittadella verso la C, Dal Canto: “Mi assumo tutte le responsabilità”

01/05/2025 | 21:10:04

Il Cittadella, dopo aver sfiorato per alcune stagioni anche la clamorosa promozione in Serie A, in questa stagione rischia anche la retrocessione in Serie C dopo un decennio.

I veneti hanno perso 1-0 in casa contro il Brescia, e la classifica al momento piange.

Il tecnico del Cittadella, Alessandro Dal Canto, nel post partita, non nasconde l’amarezza per una prestazione al di sotto delle aspettative: “Prima e dopo il gol non abbiamo dato la sensazione di creare pericoli. Abbiamo fatto confusione, senza un senso”. Il sistema di gioco non è il problema”, sottolinea Dal Canto, evidenziando come la squadra sia apparsa “sfilacciata tatticamente, lunga e timorosa”.

La situazione in classifica si complica per il Cittadella, che incassa la terza sconfitta consecutiva negli scontri diretti. “Finché c’è vita, c’è speranza. Sono tutti ligi, l’ambiente ha una cultura del lavoro e del sacrificio pazzesca, ma non basta”.

Foto: sito Cittadella