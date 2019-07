Cittadella, ufficiale l’arrivo del terzino Christian Mora

Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Cittadella ha annunciato “di aver acquisito le prestazioni sportive di Christian Mora. Il giovane terzino destro, classe 1997, proviene dall’Atalanta, dopo che nell’ultima stagione ha vestito la maglia della Pro Patria in serie C. Mora ha iniziato la propria carriera sportiva partendo dalle giovanili dei bergamaschi e proseguendo successivamente con le prime squadre di Renate e Piacenza. A Christian il nostro più caloroso benvenuto a Cittadella ed un grosso in bocca al lupo per la prossima stagione in maglia granata!”.

Foto: sito ufficiale Cittadella