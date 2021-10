Da pochi minuti è terminata Cittadella-Spal, gara valida per l’ottava giornata di Serie B. L’incontro è finito 0-0, risultato che rispecchia il sostanziale equilibrio visto in campo al Tombolato. I veneti e gli emiliani, ora, sono rispettivamente a 13 e 9 punti in classifica.

Foto: Instagram Cittadella