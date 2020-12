Cittadella, negativi i tamponi di Benedetti e Frare: ci saranno domani contro il Lecce

Il Cittadella recupera Amedeo Benedetti e Domenico Frare per la partita di domani contro il Lecce. Inizia dunque a migliorare la situazione legata ai contagi nella rosa a disposizione di Venturato, dopo il rinvio della partita di domenica scorsa contro il Chievo. Il club veneto ha pubblicato un comunicato sull’esito dei test antigienici a cui si è sottoposto il gruppo squadra: “Nella serata di ieri il gruppo squadra si è sottoposto a tamponi rapidi in programma da protocollo. Gli esami hanno dato tutti esito negativo. Terminati i 10 giorni di isolamento fiduciario si sono sottoposti a tampone molecolare anche 9 componenti del gruppo squadra, tutti ad esclusione dei 3 riscontrati positivi a Reggio Calabria il 19 dicembre. Tamponi negativi per Benedetti e Frare che torneranno dunque a disposizione e con i compagni dopo la gara di Lecce, ancora positivi gli altri“.

Foto: sito ufficiale Cittadella