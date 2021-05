Cittadella-Brescia, le formazioni ufficiali

Cittadella e Brescia saranno le prime due squadre a scendere in campo per i play off di Serie B 2020-21 con fischio d’inizio alle ore 18:00. Ecco le scelte definitive dei due tecnici:

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Donnarumma; Proia, Iori, Branca; Vita; Tsadjout, Beretta.

All. Venturato.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Karacic, Cistana, Mangraviti, Martella; Bisoli, Van de Looi, Jagiello; Bjarnason; Donnarumma, Ayé.

All. Clotet.