Debutto positivo per il Cittadella di Venturato, vittorioso per 2-0 allo Zini di Cremona. Ospiti avanti al 22′ con il gol di Roberto Ogunseye, il primo in Serie B; nel secondo tempo, a dieci minuti dallo scadere, Benedetti chiude definitivamente la gara con il raddoppio dei veneti. Buona la prima per il Cittadella, esordio amaro per la Cremonese.

Foto: Twitter Cittadella