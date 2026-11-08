Cisse-Pulisic: al Genoa non basta Ellertsson. L’Atalanta è Krstovic: vittoria a Monza

08/11/2026 | 16:58:26

Terminano le partite delle 15 di Serie A.

Seconda vittoria consecutiva in campionato per il Milan che, dopo essersi imposto nel derby, supera per 2-0 il Genoa a Marassi. Non ci hanno messo molto i rossoneri a trovare la via del gol: la squadra di Amorim ha infatti sbloccato il risultato al 13′ con la rete di Cisse. Dopo soli sei minuti, al 19′, ci ha pensato Pulisic a raddoppiare, su assist di Ramos, che ha approfittato di un errore difensivo di Marcadalli per servire il compagno.

Nella ripresa entrambe le squadre faticano a trovare la porta avversaria, nonostante il maggiore possesso palla dei rossoneri, che riescono comunque a impedire al Genoa di costruire azioni offensive. I rossoblù approfittano però di una disattenzione difensiva del Milan negli ultimi minuti, trovando il gol del 2-1 all’88’ con Ellertson, che insacca con un tiro dalla distanza. Il tempo rimasto non è sufficiente per completare la rimonta e trovare il pareggio: la gara termina così sul 2-1 per i rossoneri, mettendo fine alla striscia di vittorie consecutive del Genoa.

L’Atalanta torna alla vittoria superando il Monza per 1-0. Il primo tempo è caratterizzato da un sostanziale equilibrio tra le due squadre, con i brianzoli che creano la maggior parte delle occasioni senza però riuscire a essere abbastanza incisivi da trovare la via del gol.

Nella ripresa la partita cambia: i bergamaschi iniziano a mostrarsi più propositivi e al 49′ trovano la rete del vantaggio con Krstovic, che insacca con il sinistro a pochi passi dalla porta. Il Monza fatica a rientrare in partita, mentre gli ospiti non arretrano e continuano a cercare il gol del raddoppio per chiudere definitivamente la gara. La difesa dei biancorossi riesce però a evitare il secondo gol e il match si chiude sull’1-0 in favore dell’Atalanta.

Foto: X Milan